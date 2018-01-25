Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности

Британский музыкант Элтон Джон подтвердил, что прекратит гастрольную деятельность в 2021 году, чтобы уделять больше времени своей семье.

«Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас — это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой», — цитирует певца телеканал Sky News.

Перед завершением своей гастрольной карьеры музыкант намерен провести трехлетнее мировое турне, начало которого намечено на сентябрь 2018 года.

Он подчеркнул, что его прощальный тур будет хорошей возможностью, чтобы «сказать спасибо всем поклонникам по всему миру, а затем попрощаться».

«Это не значит, что я больше не буду творить. У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком», — сказал Джон.

Элтон Джон, которому в марте исполнится 71 год, за свою полувековую музыкальную карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий.

В середине декабря сообщалось, что Элтон Джон во время своего визита в Москву встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и обсудил сотрудничество его фонда борьбы со СПИДом с российским ведомством.