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Глава МОКа ответил на обвинения в унижении РФ

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Международный олимпийский комитет (МОК) не намеревался унизить Россию, запретив ряду спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

«МОК хотел дать «чистым» российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами для нового «чистого» российского спорта», — приводит слова Баха Reuters.

Как стало известно 19 января, МОК не допустил на Олимпиаду 111 российских спортсменов, среди которых лидеры национальной сборной — олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Глава комиссии МОКа Валери Фурнейрон заявила, что неучастие данных атлетов в Олимпийских играх не говорит о том, что они употребляли допинг. Бах, в свою очередь, заявил, что организация имела «серьезные основания для такого решения».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. «Чистые» российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

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