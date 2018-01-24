Строительство морского терминала под Калининградом стартует в феврале
Строительство международного морского терминала в городе Пионерский под Калининградом начнется в феврале и завершится в 2019 году.
Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Начнем реализацию [проекта терминала] через неделю, завершение строительства — октябрь 2019 года», — цитирует главу региона ТАСС.
Алиханов добавил, что ввод терминала, который, помимо грузовых, сможет принимать пассажирские суда, даст толчок развитию в регионе круизного туризма.
«Для нас это, по сути, заново открыть круизное направление туризма с учетом интереса к нашему региону», — сказал он.
Губернатор отметил, что в течение трех-четырех лет после окончания строительства порт в Пионерском сможет принимать до 250 тыс. путешественников.
По данным пресс-службы регионального правительства, терминал в Пионерском сможет принимать не менее 305 тыс. человек и 80 тыс. грузов в год.
В августе прошлого года сообщалось, что на строительство морского терминала в Калининградской области в бюджете РФ заложено 8 млрд рублей. Разработана проектная документация, а также получены все необходимые заключения госэкспертиз.