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Детский сад откроется после ремонта в Хабаровске

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Детский сад откроется в Хабаровске после масштабной реконструкции здания, сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

Торжественное открытие детского сада на улице Фрунзе состоялось после завершения всех работ по реконструкции. Были проделаны работы по замене канализационных и отопительных систем здания, кровельные работы, осуществлен ремонт стен и полное переоборудование пищеблока, который не соответствовал нормам СанПиНа почти во всем, сообщило ИА AmurMedia.

После проведенного ремонта расширились возможности помещения, и теперь детский сад способен принимать детей не в пяти, как раньше, а в шести группах. На данный момент идет процесс получения лицензии. Открыть двери для детей садик сможет в феврале. Финансирование проекта составило 34 млн рублей.

В прошлом — 2017 — году здание, где открылся детский сад, было передано на баланс муниципалитета из фонда Министерства обороны РФ. Ремонт начался сразу после передачи. В здании ремонт не проводился никогда, а построено оно было в 1977 году.

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