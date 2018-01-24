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МИД заявил о «пропагандистской атаке» со стороны США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Министерство иностранных дел России заявило о «массированной пропагандистской атаке» со стороны властей США, которые пытаются «очернить РФ на мировой арене» и возложить ответственность за инциденты с использованием химического оружия в Сирии на Москву и Дамаск.

«Вопреки здравому смыслу нас — наряду с законными властями Сирии — объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден», — рассказали в ведомстве.

В МИД РФ заявили, что американские власти пытаются приучить мировое сообщество к мысли, что Россия содействует использованию химоружия в Сирии, при том что РФ, в отличие от США, уничтожила все собственные запасы химоружия, отмечается в тексте.

Это стало ответом на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что «Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение химоружия против других сирийцев». 

Ранее в январе 2018 года западные СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска. По их версии, в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей. При этом, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибло двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, однако «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на правительство Сирии, где категорически отрицают применение химического оружия. 

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