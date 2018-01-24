Пожар произошел в строящемся здании в Калининграде

Пожар произошел в строящемся 15-этажном здании в Калининграде, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Вчера, 23 января, в одном из строящихся домов на улице Аксакова произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 12:13. На место выехала спасательная группа, сообщил портал «Калининград.ру».

По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что возгорание произошло на 5 кв. м помещения и горела бытовая одежда.

Спасатели быстро ликвидировали огонь. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.