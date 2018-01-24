Дорогу сообщения Южно-Сахалинск–Долинск открыли для транспорта

Дорогу сообщения Южно-Сахалинск–Долинск открыли для проезда транспорта в связи с улучшением погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сегодня днем, 24 января, в 14:30 была открыта автомобильная дорога Южно-Сахалинск–Долинск для проезда транспортных средств. Решение отменить ограничения на въезд связано с благоприятными погодными условиями, сообщило ИА SakhalinMedia.

Движение было закрыто по причине прохождения циклона до улучшения погодных условий. Также продолжают оставаться закрытыми для проезда всех видов транспорта, кроме специальной техники дежурных служб для проведения аварийно-восстановительных работ, отрезки Арсентьевка–Ильинское, Лиственичное–Охотское, Стародубское–Лермонтово.