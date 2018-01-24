СМИ назвали имена пострадавших в ДТП с джипом в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве, где автомобиль наехал на остановку с людьми.

После аварии госпитализированы были 36-летний Денис Ф. (сотрясение головного мозга, госпитализирован) и 27-летняя Анна С. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы).

38-летний Юрий З. погиб.

Еще две женщины получили ранения, но госпитализация им не потребовалась.

Ранее МВД подтвердило обнаружение тела в салоне врезавшегося в остановку джипа. Авария произошла вечером 24 января на проспекте Мира в Москве.