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Курды заявили о поражении турецкого самолета

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Danita Delimont
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Курдское ополчение YPG утверждает о том, что при обстреле сбили турецкий самолет, наносивший удары по их позициям в Африне. Согласно заявлению, инцидент произошел в ходе боев в районе Бильбиль в селении Шейх Роз.

По словам представителя курдского штаба в Африне, они на месте видели, что попали в самолет и он задымился. В настоящее время ополченцы пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию, передает «РИА Новости».

В свою очередь, в турецком генштабе заявили, что все задействованные в среду, 24 января, в операции самолеты вернулись на базы.

Портал iz.ru писал о заявлении Вооруженных сил Турции о ликвидации 287 террористов в сирийском Африне. Турецкий генштаб Турции 20 января сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей.

О начале операции против курдских формирований «Оливковая ветвь» Анкара объявила 20 января. Спустя день началось наземное наступление турецких ВС и «Сирийской свободной армии» на курдские силы.

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