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Дороги во дворах Татарстана отремонтируют за 2 млрд рублей

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Дороги во дворах отремонтируют за 2 млрд рублей в Республике Татарстан, постановление кабинета министров об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации Республики Татарстан.

Капитальный ремонт дорожного полотна дворовых территорий планируется осуществить в этом году в республике. В общей сложности работы проведут в 684 дворах домов. На проведение работ выделены финансовые средства в размере 2 млрд рублей, сообщило ИА «Татар-информ».

В этом году, с апреля по июнь, планируется произвести подготовительные работы по ремонту дорожных покрытий. Потребуется разработать план капитального ремонта дворов и проездов внутри квартала. Затем план планируется выложить в открытом доступе.

Ответственными за проведение работ назначены ведомства республики: министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, министерство информатизации и связи, Центр экономических и социальных исследований и исполнительный комитет Казани.

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