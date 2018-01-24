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СМИ сообщили о трупе в багажнике влетевшего в остановку в Москве автомобиля

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Фото: IZ.RU
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Тело обнаружено в багажнике автомобиля, который влетел в остановку на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По неофициальным данным, в происшествии может быть криминальная составляющая.

ДТП произошло вечером 24 января на проспекте Мира. Пострадали четыре человека, среди них две женщины и водитель иномарки Ford. Мужчина, находившийся за рулем машины, которую отбросило в остановку, погиб на месте. Предположительно, он не справился с управлением. По данным ГИБДД, прямого столкновения с другим авто не было.

Информация о происшествии уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ране портал iz.ru сообщал, что фура протаранила остановку с людьми в Ростове-на-Дону.

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