СМИ сообщили о трупе в багажнике влетевшего в остановку в Москве автомобиля

Тело обнаружено в багажнике автомобиля, который влетел в остановку на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По неофициальным данным, в происшествии может быть криминальная составляющая.

ДТП произошло вечером 24 января на проспекте Мира. Пострадали четыре человека, среди них две женщины и водитель иномарки Ford. Мужчина, находившийся за рулем машины, которую отбросило в остановку, погиб на месте. Предположительно, он не справился с управлением. По данным ГИБДД, прямого столкновения с другим авто не было.

Информация о происшествии уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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