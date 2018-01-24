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Число жертв обстрела турецкого Килиса возросло до двух человек

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Фото: Global Look Press/Can Erok
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Два человека погибли, 12 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Турции.

Ракетный обстрел провинции Килис был совершен 24 января. Ранее губернатор региона Мехмет Кинарслан сообщил об одном погибшем.

Отмечается, что два снаряда упали на территории города. Одна ракета попала в здание мечети в районе Бююккютах.

По данным издания «Миллиет», обстрел осуществлялся курдами с территории сирийского района Африн, где с 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь».

24 января Анкара сообщила о ликвидации 287 террористов на севере Сирии.

Спецоперация «Оливковая ветвь» направлена на уничтожение террористов и курдских отрядов «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз».

По последним данным, в результате спецоперации Анкары погибли не менее 17 мирных жителей и двое турецких военнослужащих. Из-за военных действий свои дома покинули около 6 тыс. мирных жителей.

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