Комиссаром Совета Европы по правам человека избрана Дунья Миятович

Комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека избрана представительница Боснии и Герцеговины Дунья Миятович. Об этом говорится в сообщении Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ).

«Теплые поздравления Дунье Миятович, представляющей Боснию и Герцеговину, которая только что была избрана новым комиссаром Совета Европы по правам человека! Она будет исполнять обязанности на посту шесть лет, начиная с апреля», — говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном в Twitter.

Во втором туре голосования Миятович набрала 197 голосов, ее ближайший соперник Пьер-Ив ле Борн из Франции получил 103 голоса. Кандидат из Словении Горан Клеченчич набрал только 19 голосов.

Миятович сменит на этом посту Нилса Муйжниекса.

Комиссар Совета Европы по правам человека является независимым лицом, действующим в рамках Совета Европы и способствующим соблюдению прав человека в странах СЕ.

22 января был избран новый председатель ПАСЕ. Им стал итальянец Микеле Николетти. Сами выборы прошли без голосования, поскольку другой кандидатуры на должность председателя выставлено не было. Российская делегация не участвует в заседаниях ПАСЕ с 2016 года из-за лишения полномочий в 2014 году.