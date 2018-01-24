Прямой эфир

Комиссаром Совета Европы по правам человека избрана Дунья Миятович

0
Фото: osce.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека избрана представительница Боснии и Герцеговины Дунья Миятович. Об этом говорится в сообщении Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ).

«Теплые поздравления Дунье Миятович, представляющей Боснию и Герцеговину, которая только что была избрана новым комиссаром Совета Европы по правам человека! Она будет исполнять обязанности на посту шесть лет, начиная с апреля», — говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном в Twitter.

Во втором туре голосования Миятович набрала 197 голосов, ее ближайший соперник Пьер-Ив ле Борн из Франции получил 103 голоса. Кандидат из Словении Горан Клеченчич набрал только 19 голосов.

Миятович сменит на этом посту Нилса Муйжниекса.

Комиссар Совета Европы по правам человека является независимым лицом, действующим в рамках Совета Европы и способствующим соблюдению прав человека в странах СЕ.

22 января был избран новый председатель ПАСЕ. Им стал итальянец Микеле Николетти. Сами выборы прошли без голосования, поскольку другой кандидатуры на должность председателя выставлено не было. Российская делегация не участвует в заседаниях ПАСЕ с 2016 года из-за лишения полномочий в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков предложил Украине внести взнос в Совет Европы за Россию
Совфед счел требования по Донбассу бессмысленными потугами ПАСЕ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017