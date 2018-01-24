Прямой эфир

Водителям РФ готовят переэкзаменовку при замене прав

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российским водителям готовят переэкзаменовку при замене прав. Всем желающим обновить документ придется сдать теоретическую часть.

Предложение внес Союз автошкол России. Его председатель Александр Ачкасов уверен, что после нововведения дороги станут безопаснее.

«Наше предложение следующим образом звучало — чтобы тестирование происходило тех людей, которые будут получать права через 10 лет, то есть новые права. Ведь в 2014 году у нас произошли большие перемены, у нас был принят регламент, по которому мы сейчас работаем. Очень много произошло изменений в правилах дорожного движения», — пояснил Ачкасов.

Водители выступили против очередного автоэкзамена. Сейчас права на управление автомобиля выдаются на 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителям грозит переэкзаменовка
В ГИБДД рассматривают предложение ввести тестирование на знание правил дорожного движения при каждой замене прав
Нарушения ПДД обернутся балльными штрафами
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит пять законопроектов, меняющих правила наказания для водителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017