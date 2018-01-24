Водителям РФ готовят переэкзаменовку при замене прав

Российским водителям готовят переэкзаменовку при замене прав. Всем желающим обновить документ придется сдать теоретическую часть.

Предложение внес Союз автошкол России. Его председатель Александр Ачкасов уверен, что после нововведения дороги станут безопаснее.

«Наше предложение следующим образом звучало — чтобы тестирование происходило тех людей, которые будут получать права через 10 лет, то есть новые права. Ведь в 2014 году у нас произошли большие перемены, у нас был принят регламент, по которому мы сейчас работаем. Очень много произошло изменений в правилах дорожного движения», — пояснил Ачкасов.

Водители выступили против очередного автоэкзамена. Сейчас права на управление автомобиля выдаются на 10 лет.