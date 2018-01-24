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В Париже судят сдавшего квартиру террористам француза

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Фото: Global Look Prees/CHROMORANGE/Bilderbox
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Гражданин Франции Джавад Бендауд, обвиняемый в предоставлении жилища террористам, предстал 24 января перед судом в Париже. Он подозревается в причастности к терактам 13 ноября 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse.

По данным следствия, Бендауд сдал жилплощадь в городе Сен-Дени Абдельхамиду Абауду, который координировал проведение терактов, и Шакибу Акруху, который, предположительно, обстрелял из автоматов посетителей парижских кафе в ноябре 2015 года.

Свою вину Джавад Бендауд отрицает, отмечая, что не знал о роде занятий квартиросъемщиков.

Процесс над первым в этом деле гражданином Франции продлится до 14 февраля. Ему грозит шесть лет тюрьмы.

Джавад Бендауд был задержан сразу после того, как его квартира, в которой укрывались террористы, была взята штурмом. Сам Бендауд ранее отбывал сроки за торговлю наркотиками и непредумышленное убийство сожительницы. 

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. Нападение террористов на ряд общественных мест сопровождалось взрывами, убийствами и захватом заложников.

20 января судья вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего мужчины в подготовке теракта во Франции.

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