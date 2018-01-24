Адыгея перечислила в доход государства бесхозный $1 млн

В доход государства было перечислено около $1 млн по заявлению прокуратуры Республики Адыгея. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Майкопский суд признал денежные средства бесхозными. Они были получены незаконным путем, в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Основанием для перечисления средств в доход государства послужили материалы уголовного дела об организации преступного сообщества.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось доказать преступную деятельность семи членов группировки, действовавших на территории Адыгеи и Краснодарского края в течение восьми лет. В ноябре 2017 года они были приговорены к различным срокам лишения свободы — от двух до 14 лет.

Организатор преступного сообщества более пяти лет находился в международном розыске и был задержан в октябре 2017 года. В настоящий момент в отношении него было возобновлено уголовное дело.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о самом распространенном в РФ преступлении по итогам 11 месяцев 2017 года.