Движение паромов остановлено из-за погоды в Хабаровском крае

Движение паромов на сообщении Ванино–Холмск остановили в связи с погодными условиями в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Вчера, 23 января, из-за ухудшения погодных условий было принято решение запретить передвижение паромов сообщения Ванино–Холмск. Ориентировочно, если погода не внесет свои коррективы, запрет продлится до 27 января, сообщило агентство «Хабаровский край сегодня».

На автомобильных дорогах в это время будут дежурить спасатели МЧС, особо уделяя внимание сложным отрезкам трассы. На дорогах есть места, где отсутствует сотовая связь, поэтому патрулирование подобных зон должно проводиться регулярно.

Также более пристальному вниманию спасателей подвергнутся дороги в ночное время суток. Хоть интенсивность потока транспорта и снижается, температура воздуха тоже идет на понижение, и в случае чрезвычайного происшествия помощь водителю может понадобиться незамедлительно.