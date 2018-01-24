Прямой эфир

Движение паромов остановлено из-за погоды в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение паромов на сообщении Ванино–Холмск остановили в связи с погодными условиями в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Вчера, 23 января, из-за ухудшения погодных условий было принято решение запретить передвижение паромов сообщения Ванино–Холмск. Ориентировочно, если погода не внесет свои коррективы, запрет продлится до 27 января, сообщило агентство «Хабаровский край сегодня».

На автомобильных дорогах в это время будут дежурить спасатели МЧС, особо уделяя внимание сложным отрезкам трассы. На дорогах есть места, где отсутствует сотовая связь, поэтому патрулирование подобных зон должно проводиться регулярно.

Также более пристальному вниманию спасателей подвергнутся дороги в ночное время суток. Хоть интенсивность потока транспорта и снижается, температура воздуха тоже идет на понижение, и в случае чрезвычайного происшествия помощь водителю может понадобиться незамедлительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инспекторы ДПС работают на вездеходах на севере Красноярского края
Боевая подготовка претерпела изменения из-за морозов в ВВО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017