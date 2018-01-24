Мать насмерть забила двухлетнего сына в Тульской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матерью двухлетнего сына в Тульской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в одной из квартир Богородицкого района Тульской области.

По версии следствия, 20 января 39-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему двухлетнему сыну, в результате чего тот скончался на месте. Тело ребенка было обнаружено 23 января с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщает ИА «Тульские новости», следователи установили, что отец ребенка был ранее судим, а мать злоупотребляла спиртным. В рамках расследования уголовного дела будут изучены условия жизни семьи и обстоятельства, в результате которых мальчик оказался в социально опасных условиях. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Мать погибшего ребенка в настоящее время задержана, следователь готовит ходатайство об ее заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, а также прокуратуре области.