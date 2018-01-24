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Патриарх Кирилл откроет в Кремле Международные рождественские чтения

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет в среду XXVI Международные рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» в Государственном Кремлевском дворце. Об этом рассказал председатель оргкомитета чтений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий.

Крупнейший церковно-общественный форум соберет более 15 тыс. участников из 16 стран. Кроме того, в чтениях изъявили желание участвовать 34 субъекта Российской Федерации, отметил митрополит Меркурий.

По словам председателя оргкомитета чтений, в четверг патриарх Кирилл посетит Совет Федерации в рамках рождественских парламентских встреч.

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина отметила, что дети, подростки и вопросы нравственных ценностей станут основной темой для обсуждения на предстоящих рождественских чтениях.

«Мы должны не просто декларировать тезисы о ценностях, но подготовить молодежь к практическому восприятию этих ценностей», — цитирует сенатора ТАСС.

На различных площадках Москвы с 24 по 26 января пройдет более 190 мероприятий, которые затронут темы современного развития Церкви, образования, благотворительности, молодежной политики, реставрации и строительства храмов, а также науки и культуры, передает НСН.

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