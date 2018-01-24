«Капсула времени» была заложена в Краснодаре

«Капсула времени» с посланием от городской молодежи была заложена в краснодарском парке.

Торжественная церемония по закладке капсулы прошла в Парке имени 30-летия Победы у Выставочного зала боевой славы. На церемонии присутствовали председатель городской думы Краснодара Вера Галушко и члены Молодежного парламента города, сообщили «Кубанские новости».

Более полугода проводился отбор и собрание посланий, для того чтобы поместить их в «капсулу времени». Поучаствовать могли абсолютно все, кому исполнилось 14, но еще не исполнилось 30 лет.

Капсула по стандартной схеме заложена на 50 лет, то есть открыть и прочесть послания должны будут молодые потомки в 2068 году. Сама капсула представляет собой запаянную хромированную емкость.