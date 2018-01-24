Ульяновские коммунальщики ликвидируют последствия ночного снегопада

Коммунальные службы Ульяновска ликвидируют последствия сильного ночного снегопада. Минувшей ночью на уборку дорожной сети города вышли 86 единиц спецтехники. Об этом рассказал директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

По его словам, основной упор делается на уборку снега с дорог к обочинам — большинство улиц пришлось таким образом вычищать по 2–3 раза. Особое внимание коммунальщиками уделялось школьным маршрутам. С улиц Спасская, Радищева и Карла Маркса вывезли 87 самосвалов снега, а снег с проезжей части улиц частного сектора Ленинского района удаляли роторами, сообщает 1ul.ru.

Помимо этого, 450 т песко-соляной смеси и 22 т твердого реагента было использовано для профилактики гололедицы. Днем на уборку улиц вышли 67 единиц техники, включая более 30 тракторов для расчистки тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Специалисты управления ЖКХ и Единой диспетчерской службы объезжают дворы для контроля качества работы управляющих организаций. Ситуацию с очисткой дорог и дворов Ульяновска взял под личный контроль глава администрации Алексей Гаев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 22 января дорожники Ульяновска вывезли с улиц города 50 самосвалов снега.