Маршрутное такси сгорело на трассе «Вилюй» в Якутии

Маршрутное такси сгорело на автомобильной трассе «Вилюй» по дороге из Якутска в Нюрбу в Якутии, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Инцидент произошел вчера вечером, 23 января, на 85-м км федеральной автодороги «Вилюй». Автомобиль «Луидор-22360С» под управлением 33-летнего водителя двигался по дороге из Якутска, когда неожиданно загорелся его двигатель. В транспорте в этот момент присутствовали семеро пассажиров, двое из них — дети, сообщило ИА SakhaNews.

Всем пассажирам маршрутного такси и водителю удалось выбраться из салона. Водитель пытался ликвидировать возгорание самостоятельно, но не смог. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры и водитель уехали обратно в город на попутном транспорте.

Автомобиль сгорел полностью. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего будет проводиться проверка.