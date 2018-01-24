Прямой эфир

Маршрутное такси сгорело на трассе «Вилюй» в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маршрутное такси сгорело на автомобильной трассе «Вилюй» по дороге из Якутска в Нюрбу в Якутии, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Инцидент произошел вчера вечером, 23 января, на 85-м км федеральной автодороги «Вилюй». Автомобиль «Луидор-22360С» под управлением 33-летнего водителя двигался по дороге из Якутска, когда неожиданно загорелся его двигатель. В транспорте в этот момент присутствовали семеро пассажиров, двое из них — дети, сообщило ИА SakhaNews.

Всем пассажирам маршрутного такси и водителю удалось выбраться из салона. Водитель пытался ликвидировать возгорание самостоятельно, но не смог. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры и водитель уехали обратно в город на попутном транспорте.

Автомобиль сгорел полностью. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего будет проводиться проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы официальные причины гибели 52 пассажиров узбекского автобуса
Загоревшийся в Москве автобус вез детей к Деду Морозу в Кузьминки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017