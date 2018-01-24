В Таганроге две пенсионерки избили чайником и задушили женщину

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 78-летней женщины в Таганроге. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ростовской области.

Тело погибшей пенсионерки со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме 9 марта 2017 года. По горячим следам полиция задержала подозреваемых в убийстве — двух женщин 64 лет и 71 года.

По данным следствия, подозреваемые заранее спланировали и подготовились к преступлению. Целью пенсионерок были сбережения погибшей. Они знали, что женщина проживала одна, и предложили ей помощь по хозяйству.

После того как потерпевшая пустила их в дом, злоумышленницы нанесли ей множественные удары чайником и задушили подушкой.

Добычей преступниц стали 3 тыс. рублей и некоторое имущество их жертвы.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

«В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», –– сообщили в СК.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в подмосковном Подольске в квартире пенсионерки обнаружили два мумифицированных тела. Начата доследственная проверка.