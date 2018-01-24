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СК проверит оставшуюся без отопления квартиру пенсионерки в Тюмени

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Следственный комитет проверит квартиру пожилой местной жительницы, которая уже несколько дней без теплоснабжения, в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из домов на улице Большевиков в Тюмени 87-летняя пенсионерка вынуждена жить в квартире, где вот уже несколько дней температура воздуха составляет всего +5 градусов, сообщает Megatyumen.ru.

Следователи заинтересовались, почему ветеран труда осталась без тепла. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства данного происшествия, а также дать оценку должностным лицам, ответственным за него.

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