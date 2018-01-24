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Студенты медколледжа будут обслуживать жителей сел Приамурья

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Студенты медицинского колледжа будут обслуживать жителей отдаленных сел Приамурья, об этом на пресс-конференции рассказала начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

В рамках проекта «Путь к здоровью» студенты Амурского медицинского колледжа будут осуществлять выезд в отдаленные населенные пункты, где численность населения составляет от 100 до 2 тыс. человек, для предоставления жителям медицинских услуг, сообщила Амурская служба новостей.

Для осуществления медицинской деятельности проекта была специально организована бригада «узких» специалистов и студентов. Мобильный медпункт имеет весь необходимый набор оборудования для проведения УЗИ, электрокардиографии и флюорографического исследования. Также будет присутствовать и лабораторное диагностирование.

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