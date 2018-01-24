Для 48-го Всемирного экономического форума в Давосе был выбран лозунг «Создавая общее будущее в раздробленном мире» (Creating a Shared Future in a Fractured World). Это довольно драматичная постановка вопроса, ведь слово fractured (разорванный, раздавленный, расколотый на мелкие кусочки) имеет негативный смысл. И это, на мой взгляд, дает шанс содержательно обсудить актуальные проблемы, а не провести мероприятие в духе «всё хорошо». При этом нынешний форум дает возможность говорить и о том, что Россия многое привносит в обсуждение и реализацию новых технологических процессов в экономике.

Тема технологий в Давосе сквозная и так или иначе присутствует в каждой панельной сессии, по-другому и быть не может. Технологический прогресс способствует созданию новых способов удовлетворения потребительского спроса. Нам удобнее пользоваться услугами, а значит, и количество потребляемых нами услуг или продуктов будет увеличиваться. Все технологические новшества на уровне индивида сделаны для того, чтобы мы больше тратили, и в этом нет ничего плохого.

В результате создания бизнес-цепочки «продукт–потребитель–прибыль» появляются рабочие места, внедряются новые технологии, повышается уровень и продолжительность жизни. Однако очевидно, что взаимодействие человека и технологий предполагает ряд этических вопросов. Этим интересна панель «Мы верим в технологии», где наряду с обсуждением вопросов о технологиях рассматривались такие вопросы, как право на частную жизнь (privacy), ряд этических моментов, роль лидеров стран в развитии технологий на современном этапе. Поскольку крупнейшие компании стремятся доминировать в глобальной технологической инфраструктуре, очень важна панель «Можно ли выжить среди монополий?».

Стоит также упомянуть и сессию, которая прошла в первый день работы «Русского дома» в Давосе и была посвящена месту России в глобальной цифровой повестке. Обсуждался тезис о том, что Россия больше не поставщик «мозгов» на Запад, как это было раньше; мы способны экспортировать технологии, в частности прорывную технологию блокчейн, которую сравнивают с революцией на уровне изобретения интернета. Стало очевидно, что Россия стала полноценным участником процесса развития нового цифрового измерения экономики.

Уже сейчас можно сказать, что создатели блокчейн-платформ в большинстве своем русскоязычные специалисты. Кстати, в конце прошлого года наша компания провела исследование, согласно которому ICO проекты с российским корнями входят в тройку лидеров по объемам сборов. Помимо революции блокчейна, на подходе квантовая революция, вернее, она уже происходит. Квантовые компьютеры фантастическим образом изменят сферу технологий и наш мир.

Важно отметить, что это не происходит где-то в стороне от России или мы просто наблюдаем за процессом. Нет, мы активно включены в этот процесс. Недавно правительством была принята программа «Цифровая экономика» со сроком реализации до 2024 года и объемом финансирования 522 млрд рублей. Конечно, в нашем обществе существует определенный скепсис по отношению к масштабным программам, но на эту я бы посоветовал обратить особое внимание. Цель программы — системное развитие и внедрение цифровых технологий в стране, включая экономику, госуправление, городское хозяйство, социальную деятельность, жизнедеятельность домохозяйств и других экономических агентов.

С моей точки зрения, это первая программа такого уровня, которая фундаментальным образом может повлиять на экономическое развитие страны и каждого конкретного человека. То есть всего за шесть лет нам нужно сделать не просто скачок, а совершить технологический взлет. Для выполнения задач программы объединяются органы исполнительной и законодательной власти, государственные компании и бизнес, научные и исследовательские институты; детально прописаны сроки, ответственные органы и лица. Практически впервые создается рабочая экосистема, предусматривающая новый формат взаимодействия между экономическими агентами, которые не всегда эффективно работают друг с другом в силу разных причин. Даже в случае неполной или частичной реализации программа принесет существенную пользу в части развития всех секторов экономики, законодательства, технологической инфраструктуры и информационной безопасности.

Подготовленные планы безусловно амбициозны, обширны, имеют прорывной характер для развития экономики и общества. В этой связи крайне важно создать мотивацию у населения и других экономических агентов, чтобы планы получили поддержку и произошла встречная «модернизация снизу». Опыт теории реформ показывает, что на протяжении всего процесса преобразований необходимо поддерживать переговоры, обеспечивая согласованность интересов групп влияния, включая население, и устраняя барьеры и проявление неравных условий конкуренции.

Автор — управляющий партнер EY по России

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