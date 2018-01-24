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Инспекторы ДПС работают на вездеходах на севере Красноярского края

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Инспекторы дорожно-патрульной службы работают на вездеходах в районах Красноярского края, которые относятся к территориям Крайнего Севера.

В связи с морозами, которые присутствуют в регионе, инспекторы Госавтоинспекции чаще проводят патрулирование дорог. На территории Крайнего Севера осуществляется патрулирование с помощью вездеходов «Трэкол», сообщило ИА KrasnoyarskMedia.

В труднодоступных для проезда и отдаленных населенных пунктах сотрудники правоохранительных органов патрулируют не только трассы, но и проводят проверку автозимников. В случае обнаружения попавшего в беду водителя ему оказывается помощь.

Сотрудники ГИБДД отметили, что во время холодов возникает вероятность перемерзания топливной системы, из-за чего двигатель транспортного средства просто глохнет либо происходит поломка ходовой части. Для помощи в морозное время на патрулирование высылаются дополнительные экипажи патрулей.

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