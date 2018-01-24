Прямой эфир

Границы 16 памятников природы узаконили в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В единый государственный реестр недвижимости внесли 16 памятников природы, которые находятся на территории Иркутской области. Сведения об их границах и режимах охраны станут доступны общественности.

Как напоминает Сибирское агентство новостей, постановления о новых природных памятниках были вынесены в течение 2017 года. Так, в реестре оказался «Исток Ангары», уникальный зоологический объект, единственная в Северо-Восточной Азии зимовка пластинчатоклювых на полынье. Памятником регионального значения также признан «Шаман-камень», выступ скального порога в истоке Ангары, который возвышается на 1,5 м над уровнем Иркутского водохранилища. В этом году запланировано внести в реестр еще 30 памятников регионального значения.

На территориях, получивших подобный статус, запрещены стоянка водного транспорта, зимняя охота, сброс сточных вод и мусора. Там нельзя менять ландшафт, хранить горюче-смазочные и взрывоопасные вещества, нарушать гидрологический режим и собирать зоологические, геологические и ботанические коллекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Башкирский Урал» внесут в Список наследия ЮНЕСКО
Мыс Бурхан в Приангарье могут включить в зону национального парка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017