Границы 16 памятников природы узаконили в Иркутской области

В единый государственный реестр недвижимости внесли 16 памятников природы, которые находятся на территории Иркутской области. Сведения об их границах и режимах охраны станут доступны общественности.

Как напоминает Сибирское агентство новостей, постановления о новых природных памятниках были вынесены в течение 2017 года. Так, в реестре оказался «Исток Ангары», уникальный зоологический объект, единственная в Северо-Восточной Азии зимовка пластинчатоклювых на полынье. Памятником регионального значения также признан «Шаман-камень», выступ скального порога в истоке Ангары, который возвышается на 1,5 м над уровнем Иркутского водохранилища. В этом году запланировано внести в реестр еще 30 памятников регионального значения.

На территориях, получивших подобный статус, запрещены стоянка водного транспорта, зимняя охота, сброс сточных вод и мусора. Там нельзя менять ландшафт, хранить горюче-смазочные и взрывоопасные вещества, нарушать гидрологический режим и собирать зоологические, геологические и ботанические коллекции.