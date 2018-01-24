Место для моста через реку подготовили под Уссурийском

Место для возведения моста через реку подготовили в селе Кроуновка под Уссурийском, сообщила пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

Работы по возведению моста через реку возле села Кроуновка начались и проходят в соответствии с графиком. Исполнителем проведения работ является АО «Примавтодор», сообщило ИА UssurMedia.

Старший производитель организации-подрядчика Алексей Ефимов рассказал, что пока идет процесс снятия растительного слоя с поверхности, а до этого завершились работы по отсыпке территории и подготовлена площадка для буровых работ.

Всего к работе привлечены 26 человек, которые работают в две смены. Из техники задействованы грейдер, каток, шесть самосвалов, экскаватор и два бульдозера. Длина нового моста составит 121 м, а вместе с необходимыми подходами длина мостового перехода составит 850 м.