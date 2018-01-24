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Кириенко рассказал об угрозе нравственности россиян

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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о существующих угрозах нравственным ценностям россиян, особенно молодежи. Он добавил, что количество желающих «раскачать нравственную основу» страны увеличивается пропорционально усилению России.

Об этом Сергей Кириенко заявил в ходе выступления на XXVI Международных рождественских чтениях в Москве.

«Чем сильнее становится Россия, тем больше желающих раскачать эту нравственную, культурную и историческую основу нашей страны, и, конечно, основным предметом атаки всегда будет наша молодежь», — приводит «Интерфакс» слова Кириенко. По его словам, в условиях открытости современного мира «важнее становится нравственная точка опоры, которая становится основой нашего государства».

Накануне сообщалось, что победители конкурса «Лидеры России» могут получить работу в администрации президента.

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