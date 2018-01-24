СФ планирует закрепить в законе понятие вмешательства в суверенитет страны

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует закрепить в законе понятия суверенитета и вмешательства во внутренние дела страны.

Информацию об этом распространила член комиссии и первый заместитель главы комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова в среду, 24 января.

«Мы считаем, что необходимо внести в законодательство определение такого понятия, как суверенитет и вмешательство в суверенитет страны», — цитирует сообщение «РИА Новости».

17 января председатель комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что комиссия начала анализ угроз зарубежного влияния на российскую молодежь.

По его словам, комиссия уже начала анализ существующих в этой сфере угроз и представит его результаты в закрытой части доклада.