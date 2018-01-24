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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

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Фото: Global Look Prees/Jeremy Hoare
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает в среду Геологическая служба США. По ее данным, очаг залегал на глубине 40 км и находился в 92 км от города Муцу, сообщает «Газета.ру».

РЕН ТВ отмечает, что, по данным Алтае-Саянского филиала Единой географической службы РАН, утром в среду в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в 206 км к западу от острова Титидзима, в акватории Филиппинского моря.

Накануне мощное землетрясение произошло в Индонезии. Многие дома разрушены до основания, эвакуированы сотни человек. Во вторник землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов Аляски, объявлялась угроза цунами.

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