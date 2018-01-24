Дворкович назвал имя лучшего министра энергетики в мире

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает главу российского Минэнерго Александра Новака лучшим министром энергетики в мире. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Самый лучший министр энергетики в мире. Он приносит большой доход бюджету России», — приводит его слова «РИА Новости»

Форум в швейцарском Давосе проходит с 23 по 26 января уже в 48-й раз. В этом году делегацию правительства РФ возглавляет Дворкович.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Новак оценил прогноз по нефти $60 за баррель. По его мнению, он более оптимистичен по сравнению с тем, что был год назад.