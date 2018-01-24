Тимошенко уверена в фальсификации Порошенко итогов выборов на Украине в 2019 году

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко готовится фальсифицировать в 2019 году выборы на Украине, поскольку в состав ЦИК не включили кандидатов от ее партии.

Об этом она заявила в среду, 24 января.

«Он (президент. — Ред.) знает, что все договорняки, которые у него сегодня есть, обеспечивают ему в будущей ЦИК абсолютное большинство и что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не даст ему сфальсифицировать выборы», — цитирует его «РИА Новости».

Она добавила, что это сознательный курс на фальсификацию итогов.

21 января портал iz.ru рассказал, что Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах под чужим именем. Документы для отдыха президент получил от службы безопасности Украины (СБУ),

Проживание в пятизвездочном отеле с виллой на курорте Cheval Blanc обошлось украинскому президенту примерно в $500 тыс. На аренду частного самолета премиум-класса и перелет из Киева в Мале — столицу Мальдив — было затрачено не менее €154 тыс.