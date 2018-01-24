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Солдат-срочник погиб при пожаре на Алтае

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Солдат-срочник погиб при пожаре во время боевых учений в Алтайском крае, сообщил заместитель военного прокурора войсковой части города Омска, в введении которой находится дивизия, где произошла трагедия.

«Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку [по факту смерти солдата]», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем местные жители пишут, что пожар произошел у села Косиха. В полях загорелась солдатская палатка, из которой успели выбраться пять человек. Во время переклички одного из военнослужащих не обнаружили. Выяснилось, что он запутался в спальном мешке и не смог выбежать на улицу.

С ожогами солдата доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он прибыл на службу из Чувашии.

Ранее портал iz.ru публиковал видео, на котором рядовой сжег БТР, пытаясь разогреть еду на костре. Ущерб, нанесенный солдатом, оценили в 28 млн рублей.

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