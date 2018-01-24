Воронежские власти планируют привлечь в свои моногорода 18 млрд рублей

Власти Воронежской области рассчитывают привлечь 18 млрд рублей инвестиций в моногорода региона к 2020 году. Об этом стало известно на заседании областного комитета управления проектами. Его участники обсуждали паспорт программы «Комлексное развитие моногородов Воронежской области».

По словам ответственного секретаря комитета Анатолия Букреева, к этому времени в воронежских моногородах должно быть создано более 3 тыс. новых рабочих мест, которые не будут связаны с деятельностью градообразующих предприятий.

Кроме этого, программа должна поддержать проекты в области образования, здравоохранения, промышленности, ЖКХ и культуры. Необходимое условие для ее реализации — координация усилий всех сторон, а также поддержка федеральных и региональных властей.

ИА «Абирег» напоминает, что направление «Моногорода» было включено в число 11 основных направлений стратегического развития России. Цель — снижение зависимости моногородов от работы градообразующих предприятий.

На территории Воронежской области в список моногородов включены Семилуки, Павловск, Россошь и Елань-Коленовское городское поселение.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в промышленной зоне моногорода Мценск в Орловской области может быть создана территория опережающего социально-экономического развития.