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Королевство Бахрейн и Астраханская область договорились сотрудничать

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Переговоры о взаимном сотрудничестве между чрезвычайным и полномочным послом королевства в РФ Ахмедом Абдулрахманом Махмудом Исмаилом Аль-Саати и министром международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денисом Афанасьевым состоялись в московском посольстве Королевства Бахрейн.

Переговоры коснулись взаимного сотрудничества в сферах морского транспорта и портовой инфраструктуры, производства судов разных классов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также технических средств для добычи нефти, в том числе плавучих буровых платформ и самоподъемных буровых установок, сообщает «Астрахань 24».

Также стороны обсудили перспективу обучения студентов из королевства в астраханских вузах. Среди обсуждаемых тем были и вопросы о выращивании на территории Астраханского региона овощей и фруктов для Бахрейна и поставках баранины.

Кроме того, посол выразил желание посетить Астраханскую область, ознакомиться с экономическим потенциалом региона и предложил свое содействие в организации бизнес-миссий местных предпринимателей в Королевство Бахрейн.

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