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Четыре человека пострадали в аварии в Великом Новгороде

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Четыре человека получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на Лужском шоссе в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба управление ГИБДД по Новгородской области.

Инцидент произошел на Лужском шоссе в районе 15:40. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем автомобиля SEAT допустила занос машины, не учтя дорожное покрытие и погодные условия, из-за чего SEAT столкнулся с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении, сообщает «Новгород.ру».

В результате происшествия пассажиры Ford, двое мужчин 37 и 40 лет, получили различные травмы и были доставлены в новгородскую областную больницу. Также пострадала женщина-водитель автомобиля SEAT и годовалая девочка. Ребенок с черепно-мозговой травмой был доставлен в детскую областную больницу.

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