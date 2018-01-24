Прямой эфир

Новая система обращения ТБО будет введена в ЕАО в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами будет введена в Еврейской автономной области в 2019 году, сообщила пресс-служба управления по внутренней политике ЕАО.

В 2019 году будет введена новая система обращения с отходами в области в связи с федеральным законом «Об отходах производства и потреблении». Работы по подготовке перехода со старой системы на новую начнутся уже в этом году.  В связи с этим правительство области разработало документ — «дорожную карту», которая предусматривает поэтапный переход с одной системы на другую, сообщило ИА EAOMedia.

По данному поводу было назначено совещание в правительстве области, на котором присутствовали члены правительства области, главы муниципальных образований, представители органов власти и контролирующих органов.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики была разработана территориальная схема обращения с отходами, которая включает в себя и решение вопроса с твердыми коммунальными отходами. Схема создана для определения мест хранения, складирования, утилизации и определения порядка перевозки.

Оператор, который будет обслуживать регион по обращению с твердыми коммунальными отходами, будет выбран конкурсной комиссией, которая уже утвердила свой состав. Он должен быть выбран до апреля 2018 года. Также будет проведено информирование населения по новой системе обращения, жителям будут разъяснены вопросы по раздельному сбору мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псков успешно перешел на новую схему вывоза мусора
Возле мусорных контейнеров запретят парковаться в Липецкой области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017