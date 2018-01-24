Новая система обращения ТБО будет введена в ЕАО в 2019 году

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами будет введена в Еврейской автономной области в 2019 году, сообщила пресс-служба управления по внутренней политике ЕАО.

В 2019 году будет введена новая система обращения с отходами в области в связи с федеральным законом «Об отходах производства и потреблении». Работы по подготовке перехода со старой системы на новую начнутся уже в этом году. В связи с этим правительство области разработало документ — «дорожную карту», которая предусматривает поэтапный переход с одной системы на другую, сообщило ИА EAOMedia.

По данному поводу было назначено совещание в правительстве области, на котором присутствовали члены правительства области, главы муниципальных образований, представители органов власти и контролирующих органов.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики была разработана территориальная схема обращения с отходами, которая включает в себя и решение вопроса с твердыми коммунальными отходами. Схема создана для определения мест хранения, складирования, утилизации и определения порядка перевозки.

Оператор, который будет обслуживать регион по обращению с твердыми коммунальными отходами, будет выбран конкурсной комиссией, которая уже утвердила свой состав. Он должен быть выбран до апреля 2018 года. Также будет проведено информирование населения по новой системе обращения, жителям будут разъяснены вопросы по раздельному сбору мусора.