Противопожарный режим введен в двух районах Иркутской области, чтобы предотвратить гибель людей при пожарах, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В Троицком муниципальном образовании Заларинского района и Тайшете введен особый противопожарный режим для профилактики возгораний и предотвращения гибели людей от них, особенно в зимнее время года, когда отопительные приборы принимают двойную нагрузку. В общей сложности в осуществлении профилактики задействованы порядка 1,5 тыс. человек, сообщило ИА IrkutskMedia.

По населенным пунктам сотрудниками надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, волонтерами и другими службами проводятся рейды. Специалисты обходят жилые дома и разъясняют населению меры пожарной безопасности, также они оповещают на улицах при собрании достаточного количества людей.

За последние сутки было проведено порядка 3 тыс. рейдов, 19 коллективных оповещений граждан. Также правоохранительные органы и органы социальной защиты занимались оповещением и обследованием мест проживания неблагополучных семей, мест проживания социально незащищенных групп населения.