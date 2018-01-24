Прямой эфир

Противопожарный режим введен в двух районах Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противопожарный режим введен в двух районах Иркутской области, чтобы предотвратить гибель людей при пожарах, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В Троицком муниципальном образовании Заларинского района и Тайшете введен особый противопожарный режим для профилактики возгораний и предотвращения гибели людей от них, особенно в зимнее время года, когда отопительные приборы принимают двойную нагрузку. В общей сложности в осуществлении профилактики задействованы порядка 1,5 тыс. человек, сообщило ИА IrkutskMedia.

По населенным пунктам сотрудниками надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, волонтерами и другими службами проводятся рейды. Специалисты обходят жилые дома и разъясняют населению меры пожарной безопасности, также они оповещают на улицах при собрании достаточного количества людей.

За последние сутки было проведено порядка 3 тыс. рейдов, 19 коллективных оповещений граждан. Также правоохранительные органы и органы социальной защиты занимались оповещением и обследованием мест проживания неблагополучных семей, мест проживания социально незащищенных групп населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми
Здание конторы купца Морозова загорелось в Барнауле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017