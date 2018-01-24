Башня «Федерация» обошлась в $1,2 млрд

Строительство башни «Федерация» в «Москва-Сити» обошлось в $1,2 млрд. Об этом рассказал журналистам в среду гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.

По его словам, почти все офисы в башне проданы, свободно около 3% помещений на верхних этажах. «Интерфакс» отмечает, что самый высокий пентхаус обойдется покупателю в 2 млрд рублей, его площадь 1,5 тыс. кв. м.

После завершения заселения в здании будут находиться около 23 тыс. человек, посещать комплекс ежедневно будет 5 тыс. гостей. В 2018 году в башне откроют смотровую площадку.

Комплекс состоит из двух зданий — башни «Запад» и башни «Восток». Первые шесть этажей объединены стилобатом, где находится торговый комплекс. Общая площадь «Федерации» — 443 тыс. кв. м, количество этажей — 101.