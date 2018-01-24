Чемпионат по рыболовному спорту пройдет в Тамбовской области

Открытый чемпионат региона по рыболовному спорту в ловле на блесну со льда пройдет на Котовском водохранилище в Тамбовской области 27 января.

Любители рыболовного спорта соберутся не только из тамбовского региона, но и из соседних областей. Поучаствовать сможет любой желающий в возрасте от 18 лет, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Мероприятия начнутся в 9:00 и продлятся до 15:00. Затем улов взвесят и определят лучших спортсменов как в личном, так и в командном зачете. На данный момент зарегистрировалось уже 10 команд.

Лучших рыбаков планируют наградить кубками, медалями, а также дипломами. Чемпионат Тамбовской области станет первым в спортивном сезоне рыбаков в 2018 году.