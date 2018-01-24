Приговор бывшему главному архитектору Рязани вступил в силу

В Рязани вступил в законную силу приговор бывшему главному архитектору города Натальи Харибутовой. Ее признали виновной в получении взятки. Экс-чиновница должна заплатить штраф в 5 млн рублей. Кроме того, ей нельзя занимать должности в органах власти на протяжении шести лет.

Как установило следствие, Харибутова в период с 2014 по 2016 год четыре раза получала взятки и от директора строительной компании за покровительство по службе. Общая сумма взяток составила 2,6 млн рублей. В частности, за чужой счет она со своей дочерью неоднократно отдыхала за границей, передает РИА «7 новостей».

Бывший главный архитектор Рязани была арестована 8 июня 2016 года. Ей грозило до 12 лет лишения свободы. На суде Харибутова полностью признала свою вину.