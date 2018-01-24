Чиновников Мценска обвинили в завышении стоимости ремонта дорог

В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении чиновников Мценского района. Сотрудников отдела дорожного хозяйства подозревают в завышении сметных работ по ремонту районных дорог. Статья — «Халатность».

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на следственное управление СКР, речь идет о пяти контрактах. Сумма завышения составляет 21 млн рублей. Договоры были заключены с 2016 по 2017 год.

Сейчас в администрации Мценского района проводятся следственные действия, необходимые для установления всех событий правонарушения. Накануне там был проведен обыск, изъята документация.

Следственные органы пока не разглашают информацию об общей стоимости договоров, подписанных подрядными организациями.

Портал iz.ru накануне сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении главы Усть-Майского района Якутии Юрия Боярского. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.