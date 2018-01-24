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Заключенного из Твери ждет суд за демонстрацию роликов про терроризм

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В суд Тверской области передано дело заключенного одной из местных колоний. Его обвиняют в том, что он демонстрировал сокамерникам ролики о деятельности международной террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.).

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на областную прокуратуру, 30-летний обвиняемый с октября 2016 года по март 2017 года, отбывая срок в исправительной колонии, показывал осужденным видео, оправдывающее деятельность этой организации. Кроме того, эти материалы призывали к террористической деятельности.

В отношении заключенного возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Портал iz.ru  сегодня сообщал об аресте в турецкой провинции Шанлыурфа граждан шести государств, которых подозревают в в связях с группировкой ИГ. Всего задержаны 14 человек. Это граждане Алжира, Сирии, Ирака, Великобритании, Египта и Нидерландов.

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