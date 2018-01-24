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МЧС объявило лавинную опасность на юге России

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Фото: РИА Новости/Владимир Иванов
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Лавинная опасность объявлена в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах 24 января, говорится в прогнозе регионального центра МЧС.

Лавина может сойти в горах Краснодарского края, Адыгеи на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря, а в горах Сочи — выше 1,5 тыс. м.

Кроме того, опасность может подстерегать в горах Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании на высоте от 1 тыс. м, а также в Дагестане, Ингушетии и Чечне на высоте более 1,5 тыс. м.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два человека погибли в результате схода снежной лавины в Хакасии. Тела мужчин обнаружили туристы.

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