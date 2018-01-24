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СК возбудил дело об убийстве финдиректора его начальником в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Уголовное дело об убийстве гендиректором московской фирмы своего финансового директора возбуждено Следственным комитетом (СК).

Информацию об этом распространил в среду, 24 января, старший помощник руководителя главка управления СК Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего генерального директора одной из московских фирм», — цитирует ее ТАСС.

Сам убийца, застрелив из охотничьего ружья жертву, попытался покончить с собой, но выжил и находится в больнице.

Отмечается, что преступление произошло на почве разногласий из-за долга.

21 января столичные полицейские задержали мужчину, который 17 лет был в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе М-2 «Крым».

По информации МВД, задержанный в декабре 2000 года остановил на трассе в Мценском районе Орловской области автомобиль ЗИЛ, выстрелил в водителя и пассажира и забрал у них 400 тыс. рублей.

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