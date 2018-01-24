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В Уфе впервые воссоздали снесенный несколько лет назад памятник

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В Уфе воссоздали объект культурного наследия Дом Бушмариных, который был снесен в 2006 году. Особняк появился на прежнем месте, на пересечении улиц Ленина и Кирова.

Дом представлял собой каменный особняк. Формы его фасадного убранства были характерны для декоративной разновидности эклектики. Бывшие владельцы дома, купцы Бушмарины, оставили след в истории Башкирии.

Однако в 2006 году особняк снесли, а на его месте поставили цветочный киоск. Для того чтобы исправить ошибку, администрация Уфы объявила торги, на которые было выставлено право аренды земельного участка сроком на 10 лет с главным условием – воссоздание памятника архитектуры.

Особняк удалось восстановить в 2017 году. Недавно комиссия республиканского управления по государственной охране объектов культурного наследия рекомендовала ввести новое здание в эксплуатацию.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», информация о том, кто купил землю и восстановил здание, не раскрывается. Также неизвестно, сколько было на это потрачено. Агентство отмечает, что это первый опыт Башкирии в восстановлении разрушенных памятников истории.

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