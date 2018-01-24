Первый вице-президент ОКР будет руководителем делегации на ОИ-2018
Делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане возглавит первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Об этом заявил в среду, 24 января, вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Поздняков уже согласован в качестве руководителя делегации команды в Пхенчхане», – цитирует его ТАСС.
20 января Мутко рассказал, что в окончательный список участников зимних Олимпийских игр войдет около 200 спортсменов из России.
МОК намерен 27 января выписать персональные приглашения к участию в ОИ-2018 спортсменам из России. 42 атлета из РФ обжаловали решение МОКа об их отстранении, но апелляционная инстанция будет оглашать решения до 2 февраля 2018 года.
Атлеты, которые остались в пуле, должны и далее проходить допинг-тесты, а их пробы – проверяться. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность участия в соревнованиях.