Первый вице-президент ОКР будет руководителем делегации на ОИ-2018

Делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане возглавит первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Об этом заявил в среду, 24 января, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Поздняков уже согласован в качестве руководителя делегации команды в Пхенчхане», – цитирует его ТАСС.

20 января Мутко рассказал, что в окончательный список участников зимних Олимпийских игр войдет около 200 спортсменов из России.

МОК намерен 27 января выписать персональные приглашения к участию в ОИ-2018 спортсменам из России. 42 атлета из РФ обжаловали решение МОКа об их отстранении, но апелляционная инстанция будет оглашать решения до 2 февраля 2018 года.

Атлеты, которые остались в пуле, должны и далее проходить допинг-тесты, а их пробы – проверяться. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность участия в соревнованиях.