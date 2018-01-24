Поезд Ноглики – Южно-Сахалинск несколько часов провел в снежном плену

Пассажирский поезд сообщения Ноглики – Южно-Сахалинск несколько часов провел на перегоне в снежном плену, сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Инцидент произошел вчера, 23 января, в районе 21:40 на перегоне Заозерное – Пугачево. Пассажирский поезд сделал вынужденную остановку из-за сильной поземки, которая вкупе с ветром образовали сильные снежные переметы, тем самым затруднив продвижение состава, сообщило ИА SakhalinMedia.

На помощь поезду были направлены локомотивы. Состав был освобожден и проследовал далее по назначенному пути. Отставание от намеченного графика составляет порядка шести часов.

Также из-за циклона, пришедшего 23 января на остров, испытывают затруднения поезда, двигающиеся по линиям сообщений Невельск–Арсентьевка и Корсаков–Поронайск.

Между станциями на путях постоянно работает специальная техника по расчистке от снега. Этой ночью видимость на дорогах составляла 100–200 м из-за усилившейся метели, скорость ветра на побережье местами достигала 25–30 м/с.